В Уфе два инспектора ГИБДД получили по восемь лет колонии строгого режима за взятки

На суде экс-сотрудники ГИБДД частично признали вину в преступлениях. Их взяли под стражу после оглашения приговора

Советский районный суд Уфы приговорил двоих сотрудников ГИБДД к восьми годам заключения в колонии строгого режима. Бывший и действующий полицейские брали взятки и фальсифицировали доказательства. Об этом 20 октября сообщили в региональных прокуратуре и Следственном комитете.

Подсудимые получали взятки за освобождение от административной ответственности водителей, которые управляли автомобилем в состоянии опьянения, выезжали на встречную полосы или проезжали на красный сигнал светофора. После получения денег злоумышленники не составляли протокол на нарушителя, а в одном из случаев сфальсифицировали результаты алкотестера, которым проверяли пьяного водителя.

Суммы взяток варьировались от 1 до 30 тыс. рублей и зависели от суровости наказания, которое сулило нарушителям. Всего инспекторы незаконно получили 71 тыс. рублей. Деньги переводились на банковскую карту, оформленную на знакомого подсудимых. Счет находился в их распоряжении.

На суде экс-сотрудники ГИБДД частично признали вину в преступлениях. Их взяли под стражу после оглашения приговора.