Башкирии на боевое слаживание осталось отправить еще до 30 мобилизованных

Башкирии на боевое слаживание нужно отправить еще от 20 до 30 жителей в рамках частичной мобилизации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Башкирии на боевое слаживание нужно отправить еще от 20 до 30 жителей в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил «Башинформ» со ссылкой на доклад военного комиссара республики Михаила Блажевича, который 20 октября выступил перед местным парламентом.

Напомним, ранее предполагалось, что доклад Блажевича о ходе частичной мобилизации в Башкирии будет транслироваться в прямом эфире, однако в последние момент парламент решил перенести его выступление в закрытый формат. Ранее военком заявил, что частичная мобилизация в республике завершится до 28 октября.