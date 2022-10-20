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Общество20 октября 2022 7:54

Башкирии на боевое слаживание осталось отправить еще до 30 мобилизованных

Об этом сказал региональный военком
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Башкирии на боевое слаживание нужно отправить еще от 20 до 30 жителей в рамках частичной мобилизации

Башкирии на боевое слаживание нужно отправить еще от 20 до 30 жителей в рамках частичной мобилизации

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Башкирии на боевое слаживание нужно отправить еще от 20 до 30 жителей в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил «Башинформ» со ссылкой на доклад военного комиссара республики Михаила Блажевича, который 20 октября выступил перед местным парламентом.

Напомним, ранее предполагалось, что доклад Блажевича о ходе частичной мобилизации в Башкирии будет транслироваться в прямом эфире, однако в последние момент парламент решил перенести его выступление в закрытый формат. Ранее военком заявил, что частичная мобилизация в республике завершится до 28 октября.