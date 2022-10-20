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Общество20 октября 2022 7:19

В Башкирии студент угрожал устроить стрельбу в колледже

Сотрудникам ФСБ он сказал, что пошутил
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Сейчас со студентом продолжают работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних

Сейчас со студентом продолжают работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних

В Учалинском районе Башкирии студент в своих соцсетях написал о том, что собирается устроить стрельбу в колледже. Об этом 20 октября сообщила местная администрация.

– Вечером 19 октября поступило сообщение от студентки Учалинского колледжа горной промышленности о том, что один из студентов колледжа разместил на своей странице в социальной сети сообщение, в котором угрожал устроить стрельбу в учебном заведении, – передали в муниципалитете.

К проверке информации были подключены сотрудники ФСБ, полиции и руководство колледжа. Правоохранительные органы задержали студента – им оказался житель Челябинской области. Молодой человек назвал свою публикацию шуткой и сказал, что не подумал о последствиях поступка. Сейчас с ним продолжают работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.

В администрации Учалинского района добавили, что колледж работает в обычном режиме.