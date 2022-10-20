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Общество20 октября 2022 6:07

ГИБДД 20 октября проведет в Уфе массовые проверки автобусов

Рейды направлены на снижение аварийности в пассажирском транспорте и профилактику нарушения правил дорожного движения
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
20 октября, ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки автобусов

20 октября, ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки автобусов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 20 октября, ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки автобусов. Рейды направлены на снижение аварийности в пассажирском транспорте и профилактику нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

– Автоинспекторы будут осуществлять рейдовые мероприятия с участием сотрудников подразделений технического контроля по выявлению и пресечению нарушений Правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров, допускаемых водителями автобусов, – передали в Госавтоинспекции.

Особое внимание сотрудники дорожной полиции будут обращать на техническое состояние автобусов, прохождение водителями предрейсовых осмотров и соблюдение ими режима труда и отдыха.