ГИБДД 20 октября проведет в Уфе массовые проверки автобусов

20 октября, ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки автобусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 20 октября, ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки автобусов. Рейды направлены на снижение аварийности в пассажирском транспорте и профилактику нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

– Автоинспекторы будут осуществлять рейдовые мероприятия с участием сотрудников подразделений технического контроля по выявлению и пресечению нарушений Правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров, допускаемых водителями автобусов, – передали в Госавтоинспекции.

Особое внимание сотрудники дорожной полиции будут обращать на техническое состояние автобусов, прохождение водителями предрейсовых осмотров и соблюдение ими режима труда и отдыха.