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Общество20 октября 2022 5:24

Парламент Башкирии отказался транслировать доклад военкома о частичной мобилизации

Михаил Блажевич выступает перед депутатами в закрытом режиме
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Парламент Башкирии отказался транслировать доклад военного комиссара республики Михаила Блажевича о ходе частичной мобилизации

Парламент Башкирии отказался транслировать доклад военного комиссара республики Михаила Блажевича о ходе частичной мобилизации

Парламент Башкирии отказался транслировать доклад военного комиссара республики Михаила Блажевича о ходе частичной мобилизации. На пленарном заседании военком выступает перед депутатами в закрытом режиме.

– В соответствии с решением президиума, данный вопрос [о ходе частичной мобилизации] будет заслушан в закрытом режиме. Я прошу представителей средств массовой информации покинуть зал заседания. Коллеги, прошу всех отключить телефоны, – сказал спикер Константин Толкачев, после чего трансляция была прервана.

Напомним, Курултай Башкирии анонсировал доклад Блажевича на прошлой неделе. Тогда предполагалось, что его выступление будет открытым.

Ранее военный комиссар Башкирии заявил о том, что частичная мобилизация завершится до 28 октября.