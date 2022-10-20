Парламент Башкирии отказался транслировать доклад военкома о частичной мобилизации

Парламент Башкирии отказался транслировать доклад военного комиссара республики Михаила Блажевича о ходе частичной мобилизации

Парламент Башкирии отказался транслировать доклад военного комиссара республики Михаила Блажевича о ходе частичной мобилизации. На пленарном заседании военком выступает перед депутатами в закрытом режиме.

– В соответствии с решением президиума, данный вопрос [о ходе частичной мобилизации] будет заслушан в закрытом режиме. Я прошу представителей средств массовой информации покинуть зал заседания. Коллеги, прошу всех отключить телефоны, – сказал спикер Константин Толкачев, после чего трансляция была прервана.

Напомним, Курултай Башкирии анонсировал доклад Блажевича на прошлой неделе. Тогда предполагалось, что его выступление будет открытым.

Ранее военный комиссар Башкирии заявил о том, что частичная мобилизация завершится до 28 октября.