Концентрация хлорида водорода в воздухе Уфы превысила норму

18 октября в воздухе Уфе было зафиксировано повышенное содержание хлорида водорода Фото: Рустем АХУНОВ

Во вторник, 18 октября, в воздухе Уфе было зафиксировано повышенное содержание хлорида водорода. Сообщение об этом появилось на сайте башкирского Гидрометцентра.

По данным ведомства, аномалию около 19:00 зарегистрировал пункт наблюдения №2 – он располагается по улице Свободы, 44. Концентрация загрязняющего вещества превысил норму в 1,5 раза.

Напомним, в середине августа текущего года избыток хлорида водорода в Уфе фиксировался на протяжении четырех дней подряд.

Хлорид водорода – бесцветный ядовитый газ. Имеет резкий запах. Вдыхание в больших количествах может привести к кашлю, воспалению в носу, горле и верхних дыхательных путей.