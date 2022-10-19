В Башкирии создали республиканский оперативный штаб в связи с введением базового уровня готовности

В Башкирии создан республиканский оперативный штаб. Соответствующее распоряжение уже подписал Радий Хабиров. Такое решение принято в связи с объявлением в регионе режима базовой готовности. Как подчеркнул глава республики в беседе с журналистами, главная задача в рамках указа – расширение возможностей и полномочий глав регионов для принятия оперативных решений. Сюда входит координация работы управленческих команд, муниципалитетов и территориальных органов федеральных структур на территории Башкирии. Такой опыт Башкирия уже получила во время коронавирусной пандемии.

Также глава республики подчеркнул, что в настоящий момент одна из важных задач – это стабильная экономика и общественно-политическая ситуация, а также полное выполнение всех социальных обязательств.

— Важно и то, чем мы сейчас активно занимаемся. Это обеспечение потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации. Из Башкортостана в зону СВО отправились мобилизованные жители, добровольцы и республиканские батальоны. Мы поддерживаем их, помогаем родным и близким наших бойцов, - подчеркнул Хабиров.