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Происшествия19 октября 2022 17:06

Под Уфой столкнулись 3 автомобиля: известно об одном погибшем

На месте работают экстренные службы
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ

Вечером 19 октября стало известно еще об одном смертельном ДТП – на этот раз в Уфимском районе. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на 1331-м километре трассы М-7 столкнулись сразу 3 автомобиля – ВАЗ-2109, Lada Vesta и Toyota Camry. В настоящий момент сообщается, что в аварии погиб водителя ВАЗа. Информация о других пострадавших, а также причинах и обстоятельствах происшествия сейчас уточняется. На месте работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы.

Напомним, что этим же вечером смертельное ДТП произошло и под Кумертау, где на трассе столкнулись Lada Granta и «КамАЗ», после чего легковушку выкинуло в кювет. Двое из Lada скончались на месте, еще троих пассажиров на скорой увезли в больницу.