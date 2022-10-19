Под Уфой столкнулись 3 автомобиля: известно об одном погибшем

Фото: ГИБДД по РБ

Вечером 19 октября стало известно еще об одном смертельном ДТП – на этот раз в Уфимском районе. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на 1331-м километре трассы М-7 столкнулись сразу 3 автомобиля – ВАЗ-2109, Lada Vesta и Toyota Camry. В настоящий момент сообщается, что в аварии погиб водителя ВАЗа. Информация о других пострадавших, а также причинах и обстоятельствах происшествия сейчас уточняется. На месте работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы.

Напомним, что этим же вечером смертельное ДТП произошло и под Кумертау, где на трассе столкнулись Lada Granta и «КамАЗ», после чего легковушку выкинуло в кювет. Двое из Lada скончались на месте, еще троих пассажиров на скорой увезли в больницу.