В Уфе при необходимости раскроют данные, где находятся бомбоубежища

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В Уфе при необходимости раскроют данные о местонахождении бомбоубежищ. Об этом заявил 19 октября в прямом эфире Business FM Уфа заместитель начальника управления гражданской защиты города Александр Григорьев.

В настоящий момент эта информация является закрытой, но если появится необходимость в укрытии населения, то через жилищные конторы и специальные компании все необходимые сведения будут своевременно донесены до горожан.

— Вся информация будет доведена до жителей через жилищно-эксплуатационные организации, старших по дому и подъезду, а также через службу убежищ и укрытий города, — уточнил Александр Григорьев.