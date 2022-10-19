В Башкирии в ДТП с Granta и «КамАЗом» погибли 2 человека

Фото: МЧС по РБ

Вечером 19 октября под Кумертау произошло смертельное ДТП, в котором погибли 2 человека. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на 227-м километре автодороги Уфа-Оренбург столкнулись Lada Granta и «КамАЗ». После столкновения с грузовиком Granta получила серьезные повреждения и вылетела с дороги на обочину. В итоге двое человек из «легковушки» погибли на месте, еще трое получили многочисленные травмы, сейчас они находятся в больнице.

На месте происшествия в настоящий момент работают экстренные службы, а дорожные полицейские выясняют личности погибших, а также причины и обстоятельства смертельной аварии.