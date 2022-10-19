К 450-летнему юбилею Уфы построят 3 новых спортивных объекта

Фото: vk.com/ratmir.mavliev

К 450-летию Уфы будет построено сразу 3 новых спортивных объекта. Об этом рассказал уфимский градоначальник Ратмир Мавлиев у себя на странице в соцсетях.

По словам сити-менеджера, отбором проектов в рамках федеральной программы «Бизнес-спринт» занималось Министерство спорта республики. На их реализацию в качестве софинансирования будут привлечены субсидии из федерального бюджета, а также частные инвестиции. По итогу были отобраны 3 проекта для строительства в Уфе объектов для развития футбола, баскетбола, волейбола и бадминтона. При этом общий объем инвестиций составит около 600 млн рублей, из который 470 млн – это гранты. Соглашения с инвесторами планируется заключить уже к концу текущего года, а к торжественному празднованию 450-летия Уфы, которое состоится в 2024 году спортивные объекты будут полностью готовы.

- Среди победивших есть и проект нового спортивного центра в Нефтекамске. Поэтому нефтекамцев тоже поздравляю, - добавил Мавлиев.