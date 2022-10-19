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Спорт19 октября 2022 13:50

По решению Хабирова Башкирия войдет в состав учредителей ФК «Уфа»

Ранее с таким предложением вышло Министерство спорта республики
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: Рустем АХУНОВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Башкирия войдет в состав учредителей АНО ФК «Уфа». Соответствующий указ подписал Радий Хабиров 19 октября, а его текст появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, с подобной инициативой выступило республиканское Министерство спорта. Теперь функции и полномочия учредителя от Башкирии переданы главе министерства Руслану Хабибову. Указ главы республики уже вступил в законную силу. Многие эксперты подчеркивают, что такое решение может помочь футбольному клубу, который сейчас находится в бедственном положении. Например, накануне все участники клуба, включая и главного тренера Шамиля Газизова, получили уведомления о своем сокращении. А ранее «Комсомолка» писала о том, что госкомпания «Региональный фонд» собирается через Арбитражный суд взыскать с команды 105 млн рублей.