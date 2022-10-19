В Башкирии за последние сутки от COVID-19 скончались четыре человека

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались четыре пациента Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались четыре пациента. Последний раз такой прирост смертности в регионе регистрировался 6 октября. С начала пандемии жертвами инфекции стали 5 870 человек. Об этом 19 октября сообщил местный оперштаб.

Диагностировали COVID-19 еще 315 жителям. Всего на территории республики подтвердили более 327,2 тыс. случаев инфицирования.

Переболели коронавирусом свыше 317,5 тыс. человек, 321 из них выписался по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Прямо сейчас носителями инфекции являются 3 578 жителей Башкирии: 219 лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома.