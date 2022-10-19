20 октября откроются прямые авиарейсы из Уфы в Нарьян-Мар

20 октября откроются прямые авиарейсы из Уфы в административный центр Ненецкого автономного округа – город Нарьян-Мар Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 20 октября, откроются прямые авиарейсы из Уфы в административный центр Ненецкого автономного округа – город Нарьян-Мар. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта башкирской столицы.

Новую полетную программу организует авиакомпания «Руслайн». Рейсы будут выполняться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньем. Пассажиров обслужит самолет Bombardier CRJ200, рассчитанный на 50 человек. Время в полете составит 2 часа 25 минут.