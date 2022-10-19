Первому замглавы Куюргазинского района Башкирии объявили выговор

Первому заместителю главы Куюргазинского района Башкирии Уралу Ибрагимову объявили выговор за нарушение антикоррупционного законодательства

Первому заместителю главы Куюргазинского района Башкирии Уралу Ибрагимову объявили выговор за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом 19 октября сообщила региональная прокуратура.

В ходе проверки ведомство выяснило, что чиновник, занимающий свою должность с апреля 2021 года, укрыл сведения о родной сестре. Через год он направил письмо в адрес руководства крупнейшего в районе сельхозпредприятия о присуждении мужу родственницы почетного звания «Заслуженного работника сельского хозяйства республики». Председатель кооператива отказал госслужащему в этой просьбе, поскольку у него уже были более достойные кандидатуры на поощрение. Впоследствии также стало известно, что супруга Ибрагимова работает в отделе образования, а сестра – в одной из школ.

Никаких мер по урегулированию конфликта интересов принято не было. Поэтому прокуратура внесла представление в адрес главы района Юлая Ильясова, а тот в свою очередь объявил подчиненному выговор.