С начала 2022 года от отравления наркотиками в Башкирии умерли 102 человека

В Башкирии за девять месяцев текущего года зарегистрировали 203 случая отравления наркотиками

В Башкирии за девять месяцев текущего года зарегистрировали 203 случая отравления наркотиками – на 46 больше, чем было в аналогичный прошлогодний период. От передозировки запрещенными веществами в республике скончался 102 человека. Об этом 18 октября сообщил региональный Роспотребнадзор.

Наибольшее число отравлений наркотиками приходится на столицу региона Уфу – 154 случая. Еще восемь таких инцидентов произошло в Стерлитамаке, шесть – в Уфимском районе и пять – в городе Туймазы.

Ранее «КП-Уфа» писала, что за январь-сентябрь 2022 года от отравления алкоголем в Башкирии скончались 107 человек.