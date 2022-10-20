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Общество20 октября 2022 3:24

С начала 2022 года от отравления наркотиками в Башкирии умерли 102 человека

Наибольшее число передозировок приходится на столицу региона Уфу
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии за девять месяцев текущего года зарегистрировали 203 случая отравления наркотиками

В Башкирии за девять месяцев текущего года зарегистрировали 203 случая отравления наркотиками

В Башкирии за девять месяцев текущего года зарегистрировали 203 случая отравления наркотиками – на 46 больше, чем было в аналогичный прошлогодний период. От передозировки запрещенными веществами в республике скончался 102 человека. Об этом 18 октября сообщил региональный Роспотребнадзор.

Наибольшее число отравлений наркотиками приходится на столицу региона Уфу – 154 случая. Еще восемь таких инцидентов произошло в Стерлитамаке, шесть – в Уфимском районе и пять – в городе Туймазы.

Ранее «КП-Уфа» писала, что за январь-сентябрь 2022 года от отравления алкоголем в Башкирии скончались 107 человек.