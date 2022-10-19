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27 октября глава Башкирии Радий Хабиров проведет прямую линию. Она начнется в 19:00. Об этом сообщила пресс-служба администрации чиновника.

Руководитель региона будет отвечать на вопросы жителей республики в прямом эфире. Трансляцию покажут по местным телеканалам, а также на страницах Хабирова в VK и «Одноклассниках». Вопросы для прямой линии главе Башкирии можно задавать уже сейчас в его соцсетях – в комментариях под публикациями.

Напомним, в прошлом году Радий Хабиров проводил прямую линию раньше, 8 сентября. Она длилась более четырех часов.