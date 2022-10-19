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Общество19 октября 2022 9:54

В Уфе 22 октября на четыре часа частично перекроют улицу Мажита Гафури

Это связано с церемонией открытия скульптуры
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе в субботу, 22 октября, на четыре часа перекроют улиц Мажита Гафури на участке между зданиями №7 и №9/1

В Уфе в субботу, 22 октября, на четыре часа перекроют улиц Мажита Гафури на участке между зданиями №7 и №9/1

В Уфе в субботу, 22 октября, на четыре часа перекроют улиц Мажита Гафури на участке между зданиями №7 (Центр образования №35) и №9/1 (Телецентр). Ограничение будет действовать с 12:00 до 16:00. Оно связано с проведением церемонии открытия скульптурной композиции «Спасибо нашим поварам». Об этом 19 октября сообщила городская администрация.

Мэрия попросила жителей с пониманием отнестись к перекрытию проезжей части и учитывать его при планировании поездок.