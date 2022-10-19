Житель Уфы из ревности сжег машину своей бывшей

фото: МВД РБ

В Уфе 51-летний местный житель после расставания сжег автомобиль KIA своей бывшей возлюбленной. Об этом 19 октября сообщило региональное МВД.

Машина была сожжена на территории медучреждения, где 31-летняя потерпевшая работает медсестрой. В тот день она находилась на дежурстве. Женщина написала заявление в полицию и сказала сотрудникам, что к поджогу может быть причастен ее бывший сожитель. Как выяснилось, ранее он уже угонял эту иномарку. Правоохранители оперативно задержали мужчину – и он во всем признался, пообещав полностью возместить ущерб, который оценили в 1 млн рублей.

Полицейские тем временем выяснили подробности конфликта между потерпевшей и злоумышленником. Как оказалось, они работали вместе в медучреждении и в сентябре прошлого года решили жить вместе. Спустя восемь месяцев пара серьезно поругалась, и мужчина по какой-то причине решил забрать автомобиль KIA, который принадлежал его возлюбленной. Тогда женщина заявила об угоне в полицию. Сотрудники возбудили против ее бывшего уголовное дело, однако даже эта ситуация не смогла поставить точку в их отношениях.

– Пара снова сошлась, но ненадолго. В сентябре этого года влюбленные разошлись, так как разругались из-за ревности. Уфимец не терял надежд снова помириться с подругой. По его словам, он случайно заприметил 33-летнюю «бывшую» на территории медицинского учреждения и увидел, как она выходит из машины скорой помощи. После этого у него и возник умысел таким «огненным» способом напомнить о себе, – рассказали в МВД. – Он подъехал к месту преступления на такси, облил розжигом, поджег и скрылся с места происшествия. Автомобиль полыхал недолго, но восстановлению уже не подлежит.

Теперь на мужчине, помимо уголовного дела об угоне висит еще одно, – об уничтожении чужого имущества. Полицейские взяли подозреваемого под стражу.