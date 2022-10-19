В Башкирии школьники попросили Хабирова освободить их учителя от частичной мобилизации

Восемь учеников школы в башкирском городе Ишимбае попросили главу республики и местный парламент помочь освободить их учителя от частичной мобилизации Фото: Иван ВИСЛОВ

Восемь учеников одиннадцатого класса школы №18 в башкирском городе Ишимбае попросили главу республики Радия Хабирова и местный парламент помочь освободить их учителя истории и обществознания Виктора Акимова от частичной мобилизации. Школьники записали видеообращение и опубликовали его 18 октября.

– Нашего учителя, которого мы очень ценим и уважаем, забирают на специальную военную операцию в ходе частичной мобилизации. Виктор Сергеевич не только дает нам школьные знания, но и воспитывает в нас дух патриотизма и ведет очень активную школьную жизнь. Является завучем по воспитательной работе. У нас в городе проблемы с учителями, поэтому, если он уедет, нас никто не сможет подготовить к ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию и истории, – говорят подростки.

Они добавили, что Акимов нашел индивидуальный подход к каждому ученику, чем «вызвал желание получать знания и изучать историю своего государства».

Судя по информации на сайте школы №18, Виктор Акимов – молодой специалист. Он имеет 2-летний стаж работы. Высшее образование получил в БашГУ. Выпустился в 2018 году.