Программа «Гора новостей» победила в Российской национальной телевизионной премии «ТЭФИ-KIDS»

Программа "Гора новостей" детско-юношеского телеканала "Тамыр" стала победителем в номинации "Ежедневная информационно-развлекательная программа для детей", заветные статуэтки были вручены в Москве в театре "Et Cetera".

— Мы очень ждали нашего маленького Орфея, — сказала редактор "Горы новостей" Татьяна Никитина. — Каждый год отправляли работы в разные номинации, попадали в финал, но маленький Орфей "пролетал" мимо. И вот, наконец, в компании девяти больших Орфеев" Тамыра" появился долгожданный малыш!

Главный приз премии "ТЭФИ-KIDS" — статуэтка Орфея, маленькая копия Бронзового Орфея скульптора Эрнста Неизвестного.

— Мы рады, что первую победу на крутом федеральном конкурсе детского телевидения одержала наша информационная служба "Гора новостей", — говорит главный режиссер телеканала "Тамыр" Адель Сунаргулова. — "Гора новостей" — единственная в стране детская программа, которая выходит ежедневно в прямом эфире. В создании проекта принимают непосредственное участие сами дети, и у нас в республике целая сеть юных дерзких и креативных корреспондентов. Программа выходит на башкирском и русском языках. Я поздравляю профессиональную команду ГораТау: Альбину Юсупову, Ляйсан Мазитову, Назгуль Салихову, Шамиля Хамитова, которая вместе с детьми создаёт лучшую в стране информационную программу.

В финале "Гора новостей" соперничала с программой "Навигатор" федерального канала "Карусель" и "Английский знайка" телеканала "Россия-24" ВГТРК "Кузбасс".

— "ТЭФИ-KIDS" — очень важное событие для всей страны, — говорит директор телеканала "Тамыр" Гульназ Кульсарина. — Создание современного детского контента требует больших финансовых вложений. Долгие годы детское телевидение обеспечивалось по остаточному принципу, и это несомненно отражалось на качестве контента. Сегодня ситуация меняется. Важность собственного детского контента, транслирующего наши родные ценности, адекватно оценена взрослыми. И уже создаются качественные художественные, анимационные фильмы, детские телевизионные проекты. В регионах пока обстановка остаётся сложной, но мы надеемся и продолжаем создавать детские проекты, вкладывая все силы и всю душу. Спасибо организаторам "ТЭФИ-KIDS" за уровень премии, за создание достойной площадки для чествования программ и фильмов для самых важных зрителей — детей!

На участие в Российской национальной премии в области детского кино и телевидения «ТЭФИ-KIDS» в этом году было подано 143 работы.

Премия учреждена в 2019 году Академией Российского телевидения и поощряет наиболее значимые работы профессионалов, работающих с детским контентом. Даже в экономически сложные 2021-2022 годы проект развивает просветительскую и культурную функции регионального и федерального детского телевидения, повышает профессиональный уровень сотрудников детских телеканалов и помогает специалистам обмениваться опытом.