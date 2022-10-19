Мэр Уфы показал видео с места установки стелы «Города трудовой доблести»

фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев показал видео с места установки стелы «Города трудовой доблести». Он опубликовал ролик в своих соцсетях 18 октября.

– Завершили монтаж металлоконструкций стелы, продолжается облицовка гранитом и матовым стеклом, устройство лестниц и финишных покрытий из гранита, электромонтажные работы, – рассказал сити-менеджер.

Напомним, Уфе присвоили звание «Города трудовой доблести» в 2020 году за заслуги в годы Великой Отечественной войны. Изначально стелу в честь этого события хотели разместить на входе в парк Победы, но из-за внушительных размеров памятника это место не подошло. В итоге монумент решили разместить на въезде в башкирскую столицу – на набережной реки Белой между улицами Сочинской, Набережной и проспектом Салавата Юлаева. Стоимость установки 20-метровой конструкции составляет 95 млн рублей. Ее торжественное открытие запланировано на День народного единства, 4 ноября.