За январь-сентябрь 2022 года от отравления алкоголем в Башкирии скончались 107 человек

В Башкирии за январь-сентябрь 2022 года от отравления алкоголем скончались 107 жителей – на 29 меньше, чем за аналогичный прошлогодний период

В Башкирии за январь-сентябрь 2022 года от отравления алкоголем скончались 107 жителей – на 29 меньше, чем за аналогичный прошлогодний период. За месяц число жертв спиртного увеличилось на 19 человек. Такие данные 18 октября озвучил региональный Роспотребнадзор.

Наибольшее число летальных исходов от интоксикации алкоголем было зарегистрировано в Уфе (28 случаев), Нефтекамске (семь), а также в Бакалинском и Уфимском районах (по пять).

Общий показатель отравлений спиртным по Башкирии с начала года составил 23,1 случая на 100 тыс. человек (в 2021 было 19). Республиканский уровень существенно превышен в городах Октябрьском и Стерлитамаке (в 4,4 раза), а также в Дюртюлях, Дюртюлинском и Стерлитамакском районах (в 2,3-3,3).