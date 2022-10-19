Парламент Башкирии засомневался в эффективности исполнения закона о тишине

Закон о тишине в Башкирии, предусматривающий ответственность за нарушение покоя граждан в ночное время, работает недостаточно эффективно

Закон о тишине в Башкирии, предусматривающий ответственность за нарушение покоя граждан в ночное время, работает недостаточно эффективно. Такой вывод сделали депутаты местного парламента. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– Люди жалуются, что на обращения по поводу шумных соседей не всегда есть реакция. В 2019 году полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и безопасность, были переданы Министерству внутренних дел по Республике Башкортостан. С тех пор количество составленных протоколов сократилось с 8 тысяч в 2019 году до 4,5 тысячи в 2021-м. А за первое полугодие 2022 года было составлено всего 1100 протоколов, – пояснил спикер Константин Толкачев.

Он заявил, что уменьшение количества протоколов не связана с улучшениями в сфере общественного порядка. Депутаты намерены разобраться с эффективностью исполнения закона о тишине – норма, констатирует Толкачев, «не всегда работает так, как хотелось бы», и зачастую нарушители остаются безнаказанными. Это, по словам парламентария, дискредитирует республиканский закон.

Напомним, в Башкирии шуметь запрещается с 23:00 до 7:00 в будние дни и с 23:00 до 9:00 в праздничные и выходные дни. Нарушителям грозят штрафы: для граждан – 2-3 тыс. рублей, для должностных лиц – 5-8 тыс., для юрлиц – 20-30 тыс.