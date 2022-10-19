Двое человек погибли и четверо пострадали при ДТП с ВАЗ-2112 и Hyundai Creta в Башкирии

фото: МЧС РБ

В Иглинском районе Башкирии при ДТП с двумя легковушками погибли два человека, еще четыре – пострадали. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась в третьем часу ночи 19 октября. На 1 502 километре трассы М-5 рядом с деревней Ясная Поляна столкнулись ВАЗ-2112 под управлением 20-летнего местного жителя и встречная Hyundai Creta, за рулём которой сидела 49-летняя женщина из Ханты-Мансийского автономного округа.

– Водитель ВАЗ и его 20-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте. Медицинская помощь потребовалась ещё двум пассажирам с отечественного автомобиля. Также госпитализированы водитель Hyundai и её 55-летняя пассажирка, – передали в дорожной полиции.

Все пострадавшие, по данным МЧС Башкирии, были госпитализированы в городскую клиническую больницу №13 в Уфе.

Известно, что у погибшего молодого человека, управлявшего «двенадцатой», не было водительских прав. ГИБДД устанавливает причины и обстоятельства инцидента.