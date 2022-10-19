В Уфе 29-летний рецидивист избил 76-летнюю женщину

В МВД Башкирии сообщили о задержании 29-летнего уфимца, который избил 76-летнюю пенсионерку. По предоставленным данным, целью нападения стала кража из ее квартиры.

Злоумышленник проник к своей жертве через балкон на улице Ленина. Женщину разбудил посторонний шум,а после она увидела, что фигурант уголовного дела перебирает вещи в ее шкафу.

Когда мужчина увидел, что его заметили, то подбежал к своей жертве и начал ударять по разным частям тела, а после снял с нее золотые сережки, кольца, захватил кошелек и сотовый телефон. Когда пожилая женщина очнулась, то позвонила сыну, а тот вызвал полицию. Правоохранители в результате задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый житель столицы. Сейчас его заключили под стражу.