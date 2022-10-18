Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2022 15:19

В Башкирии 19 октября попрощаются с младшим сержантом Альбертом Сафикановым

Молодой житель республики погиб во время СВО
Источник:kp.ru
Фото: администрация Салавата

Фото: администрация Салавата

Администрация Салавата сообщила, что 19 октября состоится прощание с погибшим во время СВО младшим сержантом 22-летним Альбертом Сафикановым. Церемония, как отмечается в сообщении, пройдет перед Историко-краеведческим музеем.

– Альберт был прекрасным, добрым, светлым человеком. В своём юном возрасте он был настоящим мужчиной! Но ушел слишком рано. Мы будем помнить его всегда в светлой памяти, – отмечают знакомые.

Гражданская панихида начнется в 10:30, официальная церемония и траурный митинг – в 11:00. Прийти могут все желающие.