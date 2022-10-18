Башкирия намерена освободить от транспортного налога участников СВО

В Башкирии участников специальной военной операции и членов их семей могут освободить от уплаты транспортного налога за 2022 год Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии участников специальной военной операции и членов их семей могут освободить от уплаты транспортного налога за 2022 год. Соответствующий законопроект подготовил Минфин республики. 17 октября документ был опубликован на сайте ведомства.

– Законопроект предусматривает освобождение от уплаты транспортного налога […] по мотоциклам, мотороллерам и автомобилям легковым, по другим самоходным транспортным средствам, машинам и механизмам на пневматическом и гусеничном ходу независимо от мощности двигателя и возраста транспортного средства, – говорится в обосновании законопроекта.

Под членами семьи военнослужащего инициатива подразумевает супругу, мать или отца. Если у участника СВО будет два и более транспортных средств, то его освободят от налога за одну машину (каждого типа) по выбору.

Ранее «КП-Уфа» писала, что власти Башкирии подготовили 30 различных мер господдержки для мобилизованных жителей республики.