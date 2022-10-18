В Уфе за неделю из-за сообщений о минировании зданий эвакуировали 6 тыс. человек

В Уфе за прошедшую неделю из-за ложных сообщений о минировании зданий эвакуировали 6 тыс. человек

В Уфе за прошедшую неделю из-за ложных сообщений о минировании зданий эвакуировали 6 тыс. человек. Об этом на оперативном совещании в местном администрации во вторник, 18 октября, сообщил начальник Управления гражданской защиты города Рафаэль Ахметов

– Поступают обращения о минировании зданий. За прошедший период их было 30. Было эвакуировано порядка 6 тыс. человек. На места выезжали службы экстренного реагирования. Информация о предполагаемых взрывных устройствах не подтвердилась, – передал руководитель аварийного ведомства.

Напомним, очередная волна эвакуаций пронеслась по Башкирии в понедельник, 17 октября. Тревожные сообщения поступили в учебные заведения и суды.