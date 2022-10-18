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Общество18 октября 2022 13:00

Все сотрудники ФК «Уфа» получили уведомления о сокращении

Это коснулось и генерального директора команды Шамиля Газизова
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Все сотрудники футбольного клуба «Уфа» получили уведомления о сокращении

Все сотрудники футбольного клуба «Уфа» получили уведомления о сокращении

Фото: Рустем АХУНОВ

Все сотрудники футбольного клуба «Уфа» получили уведомления о сокращении. Это коснулось и генерального директора команды Шамиля Газизова. Он сам сказал об этом в беседе с «СЭ» 18 октября.

– На сегодняшний день клуб без долгов, у нас их нет. Но мы видим, что есть определенные проблемы, поэтому уведомления [о сокращении] получили все сотрудники клуба. Абсолютно все, я в том числе. Это правовая процедура, чтобы не создавать долгов. Я как руководитель вижу, к чему это идет. Естественно, готовлюсь к определенной ситуации, – сказал изданию функционер.

В начале сезона «КП-Уфа» уже писала о финансовых проблемах у футбольного клуба из башкирской столицы. Примерно тогда же стало известно, что госкомпания «Региональный фонд» собирается через Арбитражный суд взыскать с команды 105 млн рублей.