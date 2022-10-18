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Происшествия18 октября 2022 16:50

При пожаре в жилом доме в Башкирии погибла женщина

Инцидент произошел в поселке Прибельский Кармаскалинского района
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

При пожаре в жилом доме в поселке Прибельский Кармаскалинского района Башкирии погибла женщина. Инцидент произошел 18 октября на улице Гоголя. Об этом сообщило региональное МЧС.

– Пожар произошел в одноэтажном бревенчатом доме с дощатым пристроем. Пожар потушен на площади 3 кв. м. Огнем повреждено домашнее имущество, – передали в экстренном ведомстве.

Спасатели обнаружили тело погибшей 57-летней жительницы во время тушения.

Причины пожара устанавливают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.