В сентябре годовая инфляция в Башкирии снизилась до 13,9%

В сентябре годовая инфляция в Башкирии снизилась на 0,63% – до 13,9%

В сентябре годовая инфляция в Башкирии снизилась на 0,63% – до 13,9%. Рост цен замедлился в продовольственном и непродовольственном сегментах и ускорился – в сфере услуг. Об этом 18 октября сообщило региональное отделение Банка России.

В продовольственном сегменте основной вклад в замедление темпов роста цен внесла плодоовощная продукция. В текущем сезоне ее предложение на рынке больше прошлогоднего. Из-за этого некоторые овощи и фрукты были дешевле, чем в прошлом году. Рекордный урожай зерновых культур привел к замедлению роста цен на муку и продукцию из нее, а также практически на все виды круп и крупяных изделий. Стоимость мяса свинины и птицы также упала из-за увеличившегося предложения.

Замедление инфляции в непродовольственном сегменте обусловлено сдержанным спросом. Цены снизились на авто, шины, бытовую технику и электронику.

В то же время ускорился рост цен в сфере услуг. На этот сегмент повлиял повышенный спрос на авиаперелеты и увеличение стоимости полисов автострахования на фоне удорожания автозапчастей и ремонтных работ.