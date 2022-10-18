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Общество18 октября 2022 10:59

Жители Башкирии 25 октября смогут увидеть солнечное затмение

Она будет с очень большой фазой и продлится почти два с половиной часа
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Жители Башкирии во вторник, 25 октября, смогут увидеть частное солнечное затмение с очень большой фазой

Жители Башкирии во вторник, 25 октября, смогут увидеть частное солнечное затмение с очень большой фазой

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Жители Башкирии во вторник, 25 октября, смогут увидеть частное солнечное затмение с очень большой фазой. Об этом сообщил Уфимский планетарий.

– Во время максимума затмения Луна закроет собой 0,81 часть солнечного диска. Средь бела дня наступит вечер, солнечный день вдруг станет не таким ярким, все вокруг будет выглядеть чуточку таинственно в необычном приглушенном солнечном свете, – рассказали в учреждении.

Там отметили, что в течение следующих восьми лет увидеть такое большое солнечное затмение уже будет нельзя.

В Уфе затмение начнется в 14:44, его максимум наступит к 15:59, а закончится оно уже в 17:09. Весь процесс будет продолжаться 2 часа 25 минут.