На улицах башкирского села Мишкино заметили медвежонка

фото: vk.com

На одной из улиц башкирского села Мишкино местные жители заметили медвежонка. Сообщение об этом появилось в соцсетях утром 18 октября.

– Косолапый находился на улице Ленина. Затем водитель погнал его по улице Красноармейской и вдоль улицы Яныша Ялкайна, – рассказали очевидцы.

На прикрепленной к публикации видеозаписи видно, как животное пытается убежать от преследовавшего его автомобиля. Зверь при этом двигался исключительно по дорогам, не пытаясь свернуть за их пределы.

«КП-Уфа» обратилась за комментарием в Минэкологии Башкирии. Вот что там рассказали: «В единую диспетчерскую службу поступила информация о том, что был обнаружен медвежонок в возрасте двух лет. В срочном порядке были проинформированы службы МЧС, МВД, Минэкологии, ассоциация охотников. Они тут же выехали на место. Животное удалось обнаружить и сопроводить в сторону леса».

В ведомстве отметили, что медвежонок мог выйти к селу в поисках пропитания или из-за шумового эффекта в лесу.

Ранее «КП-Уфа» писала, что в Башкирии взрослый медведь растерзал отбившуюся от стада корову.