В Уфе за мошенничество и превышение полномочий осудили экс-начальника отдела полиции

фото: СК РБ

Суд в Уфе вынес приговор 42-летнему экс-начальнику отдела полиции Иглинского района Башкирии по уголовному делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий. Об этом 18 октября сообщил Следственный комитет республики.

Как следует из материалов дела, высокопоставленный полицейский пообещал за 1,5 млн рублей помочь предпринимателю избежать возбуждения против него уголовного дела о мошенничестве. На самом деле сотрудник правоохранительных органов не собирался ничего делать и планировал просто похитить полученные деньги. Сначала с поличным при передаче средств посреднику задержали самого бизнесмена, а затем – и начальника отдела полиции.

Позже вскрылись еще два преступных эпизода, в которых был замешан подсудимый. Он получил от двух своих коллег по 850 и 600 тыс. рублей за помощь в продвижении их по службе, которое так и не состоялось. Еще 1,2 млн рублей ему дал глава крестьянско-фермерского хозяйства, который надеялся с помощью подкупа завладеть земельным участком в предпринимательских целях.

– Злоумышленник также каких-либо действий в пользу фермера не предпринимал, а полученные деньги похитил. Кроме того, по требованию подсудимого этот же фермер предоставил раствор бетона для ремонта полов на территории отдела полиции, а также 250 кг мяса, за которые начальник отдела пообещал заплатить 82 тыс. рублей, однако в последующем с ним так и не рассчитался, – передали в СК РБ.

Преступления в ходе оперативной работы выявили сотрудники собственной безопасности МВД и ФСБ. На суде бывший сотрудник полиции не признал вину. Его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд также взыскал с него в пользу потерпевших более 2,8 млн рублей.

- После вступления приговора суда в законную силу указанный сотрудник будет уволен со службы в органах внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к установленной законом ответственности, - передали в МВД.