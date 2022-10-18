Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2022 8:34

Суд продлил арест экс-депутату Горсовета Уфы и главе ГК «Госстрой» Кириллу Бадикову

Он проходит обвиняемым по уголовному делу об особо крупном мошенничестве
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Советский районный суд Уфы на три месяца продлил арест экс-депутату местного Горсовета и главе группы компания «Госстрой» Кириллу Бадикову

Советский районный суд Уфы на три месяца продлил арест экс-депутату местного Горсовета и главе группы компания «Госстрой» Кириллу Бадикову

Советский районный суд Уфы на три месяца продлил арест экс-депутату местного Горсовета и главе группы компания «Госстрой» Кириллу Бадикову, который обвиняется в особо крупном мошенничестве. Он останется под стражей до 22 января. Об этом со ссылкой на инстанцию сообщил «РБК-Уфа».

По версии следствия, Бадиков, будучи руководителем девелоперских компаний, заключил с 1,1 тыс. гражданами договоры паенакопления и участия в долевом строительстве многоквартирных домов в жилом комплексе «Московский». Сумма контрактов превышала 2,3 млрд рублей.

Условия договоров о передаче квартир в установленный срок исполнены не были, а строительство не завершилось. Полученные от дольщиков деньги обвиняемый похитил и перечислил на счета аффилированных юридических и физических лиц.