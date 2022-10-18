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Общество18 октября 2022 7:55

В Башкирии простились с погибшим в СВО добровольцем батальона имени Доставалова

Александра Косарева представили к награждению Орденом Мужества
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В башкирском городе Сибае 17 октября простились с Александром Косаревым – добровольцем батальона имени Александра Доставалова, который погиб в ходе специальной военной операции

В башкирском городе Сибае 17 октября простились с Александром Косаревым – добровольцем батальона имени Александра Доставалова, который погиб в ходе специальной военной операции

В башкирском городе Сибае 17 октября простились с Александром Косаревым – добровольцем батальона имени Александра Доставалова, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил мэр Азамат Юлдашбаев.

фото: vk.com // Азамат Юлдашбаев

фото: vk.com // Азамат Юлдашбаев

– Он был образцовым отцом и сыном, хорошим другом и коллегой, человеком с большой буквы. Одним из первых пополнил ряды открывшегося в городе волонтерского штаба при объединении клубов «Ровесник». Помогал горожанам с доставкой продуктов и медикаментов в период пандемии коронавируса, – рассказал градоначальник.

Он добавил, что погибший также участвовал в тушении природных пожаров, за что был награжден благодарностью главы Башкирии.

Александра Косарева представили к Ордену Мужества посмертно «за проявленные самоотверженность, мужество и отвагу при исполнении воинского долга».

Ранее «КП-Уфа» писала, что в СВО погиб чиновник из города Кумертау. Он так же был участником добровольческого батальона.