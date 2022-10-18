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Общество18 октября 2022 7:40

В Уфе выявили случай гриппа, завезенный из Египта

Привились от вируса в башкирской столице 304 тыс. человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе выявили завозной случай гриппа. Инфицированный вирусом прибыл из Египта

В Уфе выявили завозной случай гриппа. Инфицированный вирусом прибыл из Египта

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Уфе выявили завозной случай гриппа. Инфицированный вирусом прибыл из Египта. Об этом на оперативном совещании в городской администрации 18 октября сообщила заместитель руководителя башкирского управления Роспотребнадзора Галина Пермина.

– У нас выявлен один завозной случай гриппа, лабораторно подтвержденный. Это вирус гриппа А (H3N2). Из Египта нам привезли, – рассказала специалист.

Пермина добавила, что в поликлиники Уфы поступило 422,8 тыс. доз вакцины от гриппа. На сегодняшний день в городе привито 304 тыс. человек (27% от плана).