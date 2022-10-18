В Уфе осудили четверых мужчин, которые похитили человека и вымогали у него деньги

Калининский районный суд Уфы вынес приговор четверым местным жителям, которые похитили мужчину и вымогали у него 200 тыс. рублей

Калининский районный суд Уфы вынес приговор четверым местным жителям, которые похитили мужчину и вымогали у него 200 тыс. рублей. Об этом 18 октября сообщила региональная прокуратура.

– В феврале 2021 года сообщники под видом обсуждения рабочих вопросов выманили потерпевшего из дома и, посадив в автомобиль, похитили, – передали в ведомстве. – Несколько часов они удерживали его, требовали деньги, периодически избивая и высказывая угрозы.

Фигурантам уголовного дела удалось заполучить лишь 7 тыс. рублей, после чего они отпустили потерпевшего, надеясь позже получить от него еще денег. Мужчина в свою очередь сразу обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленников при передаче оставшейся части средств.

Подсудимые признали вину в преступлении. Всех четверых приговорили к пяти годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима.