В СВО погиб чиновник из Башкирии Вадим Нугуманов, вступивший в батальон Шаймуратова

В ходе специальной военной операции погиб сотрудник администрации башкирского города Кумертау Вадим Нугуманов

В ходе специальной военной операции погиб сотрудник администрации башкирского города Кумертау Вадим Нугуманов. Он участвовал в боевых действиях в рядах добровольческого батальона имени генерала Минигали Шаймуратова. Об этом 17 октября в своих соцсетях сообщил мэр Олег Фролов.

– Весной он пришел ко мне, поделился своим решением пойти на СВО добровольцем, – написал сити-менеджер. – Он был ответственным сотрудником отдела городского хозяйства нашей администрации, на него всегда можно было положиться. Прекрасный семьянин и просто хороший, добрый парень.

Церемония прощание с Нугумановым состоится в среду, 19 октября, во дворцы культуры «Угольщиков».