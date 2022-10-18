Парламент Башкирии предложит Госдуме принять закон об экстремистских QR-кодах

Парламент Башкирии намерен принять решение о внесении в Госдуму России законопроекта, который предлагает приравнять QR-коды запрещенных сайтов к экстремистским материалам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Парламент Башкирии на заседании в четверг, 20 октября, намерен принять решение о внесении в Госдуму России законопроекта, который предлагает приравнять QR-коды запрещенных сайтов к экстремистским материалам. Инициатива получила заключение федерального правительства. Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– К экстремистским материалам относится информация с призывами к экстремистской деятельности или ее оправданием, которая предназначена для распространения либо публичного демонстрирования. Но современные технологии сделали шаг вперед. Появились новые способы распространения информации – ссылки на определенные ресурсы, QR-коды с зашифрованной в них ссылкой на запрещенные сайты, – пояснил спикер Константин Толкачев.

Председатель Курултая добавил, что листовки с такими QR-кодами могут появляться в людных местах, и привлечь к ответственности за их распространение сейчас нельзя.