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Общество17 октября 2022 16:39

После пожара в Благовещенске восстановили работу ТЭЦ

Ночью 17 октября весь город оставался без электричества и отопления
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
Восстановительные работы начали еще утром, сообщалось, что на восстановление циркуляции отопительной системы требовалось минимум четыре часа

Восстановительные работы начали еще утром, сообщалось, что на восстановление циркуляции отопительной системы требовалось минимум четыре часа

Вечером 17 октября в Благовещенске восстановили работу ТЭЦ после пожара. Напомним, что из-за аварии ночью без отопления и электричества остались весь город и район. Теперь подача тепла возобновлена, написал глава районной администрации Олег Голов.

- Сейчас нагоняем температуру для того, чтобы в домах стало тепло. Прошу управляющие компании в очень усиленном режиме устранять все возникшие сложности на внутридомовых сетях, - сообщил чиновник.

Отметим, что восстановительные работы начали еще утром, сообщалось, что на восстановление циркуляции отопительной системы требовалось минимум четыре часа. В 18 часов Голов сообщил хорошие новости.