После пожара в Благовещенске восстановили работу ТЭЦ

Восстановительные работы начали еще утром, сообщалось, что на восстановление циркуляции отопительной системы требовалось минимум четыре часа

Вечером 17 октября в Благовещенске восстановили работу ТЭЦ после пожара. Напомним, что из-за аварии ночью без отопления и электричества остались весь город и район. Теперь подача тепла возобновлена, написал глава районной администрации Олег Голов.

- Сейчас нагоняем температуру для того, чтобы в домах стало тепло. Прошу управляющие компании в очень усиленном режиме устранять все возникшие сложности на внутридомовых сетях, - сообщил чиновник.

Отметим, что восстановительные работы начали еще утром, сообщалось, что на восстановление циркуляции отопительной системы требовалось минимум четыре часа. В 18 часов Голов сообщил хорошие новости.