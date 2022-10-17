В этом году в Башкирии введено жилья больше, чем в прошлом

По вводу жилья регион занимает 7 место в РФ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии с января по сентябрь 2022 года введено жилья на 7,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Башстат. Сдано 2,2 млн кв.м. Регион сохраняет свои позиции и занимает второе место по вводу жилья в ПФО и седьмое по России.

Аналитики посчитали, что в сентябре этого года индивидуальные застройщики построили 198,1 тыс. кв. м жилья, и это снова больше, чем за такой же период в 2021 году, на 7,4%.

Отметим, что в 2022 году Минстрой РБ собирался построить 3 млн кв.м. жилья и превзойти рекордный объем прошлого года – 2,9 млн кв.м.