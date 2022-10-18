В Башкирии заблудившихся грибников отыскали лишь на следующий день

Людей сумели найти только сегодня, 17 октября, к полудню. Фото: Евгения ГУСЕВА

Любителей «тихой охоты» в Башкирии искали два дня, сообщает Госкомитет РБ по ЧС. В ведомстве рассказали, что им поступило сообщение о том, что в лесу 16 октября заблудились трое грибников. Спасатели в седьмом часу вечера выехали на место и занимались поисками почти до трех ночи, но грибников найти не удалось. Поиски свернули из-за того, что было очень темно.

Людей сумели найти только 17 октября, к полудню. Искать их начали в восемь утра.

Всего за минувшие выходные спасателям поступило 14 обращений о заблудившихся людях в лесах. В Госкомитете отметили, что потерялись уфимцы, жители Архангельского, Белорецкого, Благовещенского, Иглинского, Ишимбайского, Мелеузовского, Нуримановского, Уфимского и Шаранского районов. Практически все они выезжали в леса за грибами.