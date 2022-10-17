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Общество17 октября 2022 13:50

Мобилизованного жителя Башкирии отпустили домой, чтобы он смог увидеть новорожденную дочь

Мужчина сможет провести со своим ребенком лишь пару дней
Источник:kp.ru
Мобилизованного жителя Иглинского района Башкирии Артура Юлдашева отпустили домой с пункта сбора, чтобы он смог увидеть свою новорожденную дочь

Мобилизованного жителя Иглинского района Башкирии Артура Юлдашева отпустили домой с пункта сбора, чтобы он смог увидеть свою новорожденную дочь

Мобилизованного жителя Иглинского района Башкирии Артура Юлдашева отпустили домой с пункта сбора, чтобы он смог увидеть свою новорожденную дочь. Об этом 17 октября сообщила глава муниципалитета Гюзель Насырова.

– Радостное событие произошло в семье мобилизованного Артура Юлдашева, он стал отцом. Повидать свою новорожденную дочь Артура отпустили на пару дней домой. Поздравляем с этим замечательным событием! – написала чиновница.

Ранее «КП-Уфа» писала, что жительница Башкирии вышла замуж за мобилизованного в Казани в камуфляжном платье.