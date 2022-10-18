В Уфе за жестокое убийство осудили мужчину, который на глазах у дочери поджег жену

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В Уфе по уголовному делу об убийстве с особой жестокостью вынесли приговор 45-летнему местной жителю, который на глазах у малолетней дочери поджег жену. Об этом 17 октября сообщил Следственный комитет Башкирии.

Инцидент произошел 17 сентября прошлого года в садовом доме в «Дубрава-Радио». Между пьяным подсудимым и его женой возникла ссора на бытовой почве. Во время конфликта мужчина облил супругу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег спичками. Дочь пары стала тушить мать, набирая в ладони воду. Впоследствии девочка и злоумышленник накинули на потерпевшую полотенце, и огонь был потушен.

Пострадавшая женщина получила ожоги второй и третьей степеней головы, шеи, туловища, рук и ног – у нее было поражено 76% поверхности тела. Она скончалась в больнице почти через месяц после происшествия, 11 октября.

Подсудимый признал вину в преступлении. Верховный суд Башкирии приговорил его к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В пользу матери погибшей с него взыскали 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.