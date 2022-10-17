В закупке вентиляции за 44 млн рублей для детской поликлиники в Башкирии нашли нарушение

Федеральная антимонопольная служба Башкирии нашла нарушение в закупке вентиляционного оборудования за 44 млн рублей для строящейся детской поликлиники в городе Баймаке

Федеральная антимонопольная служба Башкирии нашла нарушение в закупке вентиляционного оборудования за 44 млн рублей для строящейся детской поликлиники в городе Баймаке. Ведомство провело проверку тендера, заказчиком которого является Управление капстроительства республики, после жалобы компании «Вентмонтаж».

– В техническом требовании заказчика указаны несуществующие параметры вентиляционного оборудования. Такие ограничения противоречат закону о контрактной системе, – передали в региональной ФАС.

Надзорный орган выдал Управлению капстроительства предписание устранить нарушение. Также ведомство намерено возбудить административное дело.