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Общество17 октября 2022 13:00

В закупке вентиляции за 44 млн рублей для детской поликлиники в Башкирии нашли нарушение

ФАС выдала предписание заказчику поставки оборудования - Управления капстроительства республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Федеральная антимонопольная служба Башкирии нашла нарушение в закупке вентиляционного оборудования за 44 млн рублей для строящейся детской поликлиники в городе Баймаке

Федеральная антимонопольная служба Башкирии нашла нарушение в закупке вентиляционного оборудования за 44 млн рублей для строящейся детской поликлиники в городе Баймаке

Федеральная антимонопольная служба Башкирии нашла нарушение в закупке вентиляционного оборудования за 44 млн рублей для строящейся детской поликлиники в городе Баймаке. Ведомство провело проверку тендера, заказчиком которого является Управление капстроительства республики, после жалобы компании «Вентмонтаж».

– В техническом требовании заказчика указаны несуществующие параметры вентиляционного оборудования. Такие ограничения противоречат закону о контрактной системе, – передали в региональной ФАС.

Надзорный орган выдал Управлению капстроительства предписание устранить нарушение. Также ведомство намерено возбудить административное дело.