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Общество17 октября 2022 12:27

ГИБДД Уфы до 22 октября будет проводить проверки водителей такси

Инспекторы проследят за соблюдением требований безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
С сегодняшнего дня, 17 октября, в Уфе местная ГИБДД будет проводить проверки водителей такси

С сегодняшнего дня, 17 октября, в Уфе местная ГИБДД будет проводить проверки водителей такси

Фото: Иван МАКЕЕВ

С сегодняшнего дня, 17 октября, в Уфе местная ГИБДД будет проводить проверки водителей такси. Инспекторы проследят за соблюдением требований безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

– Особое внимание будет уделено наличию водительского удостоверения установленного образца и разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа, а также соблюдению режима труда, отдыха и техническому состоянию транспорта, – передали в Госавтоинспекции.

Рейды по водителям такси продолжатся до субботы, 22 октября.