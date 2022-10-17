ГИБДД Уфы до 22 октября будет проводить проверки водителей такси

С сегодняшнего дня, 17 октября, в Уфе местная ГИБДД будет проводить проверки водителей такси Фото: Иван МАКЕЕВ

С сегодняшнего дня, 17 октября, в Уфе местная ГИБДД будет проводить проверки водителей такси. Инспекторы проследят за соблюдением требований безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

– Особое внимание будет уделено наличию водительского удостоверения установленного образца и разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа, а также соблюдению режима труда, отдыха и техническому состоянию транспорта, – передали в Госавтоинспекции.

Рейды по водителям такси продолжатся до субботы, 22 октября.