Синоптики прогнозируют в Башкирии ненастную погоду на этой неделе

На текущей неделе в Башкирии ожидается ненастная погода Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На текущей неделе в Башкирии ожидается ненастная погода. Об этом в понедельник, 17 октября, предупредил региональный Гидрометцентр.

– Большую часть текущей недели погодные условия в республике будут определяться зоной атмосферного фронта. С западных районов России фронт сместится к территории республики днем 18 октября. В его зоне ожидается ненастная погода с дождями различной интенсивности, – передали специалисты.

Температура воздуха ночью будет понижаться до 0, +5°, а днем не поднимется выше +8°. В конце рабочей недели количество осадков уменьшится.