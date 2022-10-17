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Общество17 октября 2022 14:59

Синоптики прогнозируют в Башкирии ненастную погоду на этой неделе

В республике пройдут дожди различной интенсивности
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
На текущей неделе в Башкирии ожидается ненастная погода

На текущей неделе в Башкирии ожидается ненастная погода

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На текущей неделе в Башкирии ожидается ненастная погода. Об этом в понедельник, 17 октября, предупредил региональный Гидрометцентр.

– Большую часть текущей недели погодные условия в республике будут определяться зоной атмосферного фронта. С западных районов России фронт сместится к территории республики днем 18 октября. В его зоне ожидается ненастная погода с дождями различной интенсивности, – передали специалисты.

Температура воздуха ночью будет понижаться до 0, +5°, а днем не поднимется выше +8°. В конце рабочей недели количество осадков уменьшится.