Участник башкирского батальона Шаймуратова ответил на информацию о проблемах в его рядах

фото: телеграм // Башкирский батальон

Фельдшер шестой роты башкирского добровольческого батальона имени генерала Минигали Шаймуратова Азат Исламов ответил на информацию о проблемах в рядах подразделения. Сейчас мужчина восстанавливается после ранения и готовится к отправке в зону специальной военной операции.

– Мне сегодня отправили пост в телеграм-канале. Пишут, что батальона нету, ребят предали, половина сбежала, еще чего-то – такого нету. Если не верите, мой совет: пройдите медкомиссию в военкомате и поехали со мной. Я буквально [через] 2-3 недели восстановлюсь после ранения, полученного 12 сентября, – сказал Исламов.

Напомним, батальон имени Шаймуратова был создан по инициативе ветерана-морпеха Алика Камалетдинова. За несколько дней с момента объявления о формировании подразделения вступить в него пожелали порядка 800 человек. На боевое слаживание отряд был отправлен в начале июля, а в зону СВО - в конце августа. 16 октября из Уфы выехал конвой с гуманитарной помощью для этого батальона.